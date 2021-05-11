11 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение жителей Риги возложить цветы к советским воинам-освободителям в День Победы.

Елизавета Коробова, , 16:47 — REGNUM Заявление начальника государственной полиции Латвии Армандса Рукса о том, что, несмотря на запреты властей, около 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 мая в социальной сети Facebook.

Памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков Kalnroze

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Спасибо за то, что вы нормальные!» — обращается Наталия Б.

Многие пользователи оказались приятно удивлены тому, что жители Латвии плюнули на ограничения, выставленные властями, и всё-таки пришли почтить память солдат-освободителей. Люди убеждены, что поступок указывает на то, что настоящая Рига до сих пор жива.

«Памятник Освободителям в Риге 9 мая был огорожен, люди были вынуждены стоять в длинной очереди и отдавать цветы полицейским, которые далее передавали их специально нанятым работникам, а те складывали их кучками вокруг памятника. Ночью оцепление было снято, и молодые волонтеры разложили цветы как обычно в День Победы — огромным ковром», — поделилась подробностями Irina O.

Некоторые комментаторы отметили, что руководство Латвии пытается напугать людей и отобрать у них право праздновать советские праздники, ведь им нужно поддерживать свою шаткую власть, которая перед лицом былого величия может рухнуть.

Советские солдаты в освобожденной Риге

«И опять надуманные ограничения, призванные лишь отвадить людей от настоящего способа отпраздновать такой Великий День. Власти Риги как огня боятся всего, что связано с Советским Союзом и, в частности, с Победой. Бояться, потому что они всего лишь букашки на фоне воина-освободителя», — считает Иван Е.

Часть людей отметила, что на территории Латвии проживает очень много наших людей, которые готовы биться против поднявшего голову фашизма. Этих людей необходимо поддерживать и не давать их в обиду, пишут граждане.

«Уважение таким людям, живущим, по сути, в фашистской стране!» — пишет Виктор А.

«Да здравствуют свободные латыши от чуждой фашистской идеологии! Браво, люди!» — написала Инна Б.

Ряд пользователей убеждён, что в Латвии наглядно видно, как власти противопоставляют свои интересы интересам большинства населения страны. Граждане убеждены, что русофобия не укореняется в головах этих людей, потому что они искренне любят Россию.

Цветы у памятника в 2013 году

«Вот что делает руководство этой страны: сеет раздор и занимается русофобией. Но кто бы что ни делал, всё равно жива ещё у людей память о наших воинах-освободителях. Спасибо волонтёрам!» — поделилась впечатлениями Татьяна К.

«Молодцы, люди! Там всегда всё утопает в цветах на День Победы. Это ответ всем фашистским прихвостням, которые считают, что теперь они полноправные хозяева над людьми», — указала Ольга.

Напомним, 10 мая начальник государственной полиции Латвии Армандс Рукс заявил журналистам, что, несмотря на запреты властей, около 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы.