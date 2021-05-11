Елизавета Коробова, 11 мая 2021, 16:47 — REGNUM Заявление начальника государственной полиции Латвии Армандса Рукса о том, что, несмотря на запреты властей, около 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 мая в социальной сети Facebook.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
«Спасибо за то, что вы нормальные!» — обращается Наталия Б.
Многие пользователи оказались приятно удивлены тому, что жители Латвии плюнули на ограничения, выставленные властями, и всё-таки пришли почтить память солдат-освободителей. Люди убеждены, что поступок указывает на то, что настоящая Рига до сих пор жива.
«Памятник Освободителям в Риге 9 мая был огорожен, люди были вынуждены стоять в длинной очереди и отдавать цветы полицейским, которые далее передавали их специально нанятым работникам, а те складывали их кучками вокруг памятника. Ночью оцепление было снято, и молодые волонтеры разложили цветы как обычно в День Победы — огромным ковром», — поделилась подробностями Irina O.
Некоторые комментаторы отметили, что руководство Латвии пытается напугать людей и отобрать у них право праздновать советские праздники, ведь им нужно поддерживать свою шаткую власть, которая перед лицом былого величия может рухнуть.
«И опять надуманные ограничения, призванные лишь отвадить людей от настоящего способа отпраздновать такой Великий День. Власти Риги как огня боятся всего, что связано с Советским Союзом и, в частности, с Победой. Бояться, потому что они всего лишь букашки на фоне воина-освободителя», — считает Иван Е.
Часть людей отметила, что на территории Латвии проживает очень много наших людей, которые готовы биться против поднявшего голову фашизма. Этих людей необходимо поддерживать и не давать их в обиду, пишут граждане.
«Уважение таким людям, живущим, по сути, в фашистской стране!» — пишет Виктор А.
«Да здравствуют свободные латыши от чуждой фашистской идеологии! Браво, люди!» — написала Инна Б.
Ряд пользователей убеждён, что в Латвии наглядно видно, как власти противопоставляют свои интересы интересам большинства населения страны. Граждане убеждены, что русофобия не укореняется в головах этих людей, потому что они искренне любят Россию.
«Вот что делает руководство этой страны: сеет раздор и занимается русофобией. Но кто бы что ни делал, всё равно жива ещё у людей память о наших воинах-освободителях. Спасибо волонтёрам!» — поделилась впечатлениями Татьяна К.
«Молодцы, люди! Там всегда всё утопает в цветах на День Победы. Это ответ всем фашистским прихвостням, которые считают, что теперь они полноправные хозяева над людьми», — указала Ольга.
Напомним, 10 мая начальник государственной полиции Латвии Армандс Рукс заявил журналистам, что, несмотря на запреты властей, около 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы.