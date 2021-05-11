Москва, , 14:46 — REGNUM Следователи начали проверку по факту обнаружения останков человеческого скелета на востоке Москвы, сообщили 11 мая в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным СК, 10 мая в болотистой местности в Косино-Ухтомском районе «обнаружены костные останки человека в виде фрагмента черепа».

Началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, смерть наступила более десяти лет назад.