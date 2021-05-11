Новосибирск, , 14:44 — REGNUM В Новосибирске в майские праздники рядом с крупными торгово-развлекательными центрами работали 16 передвижных медицинских комплексов. С 4 по 7 мая прививку от коронавируса в них сделали 1960 новосибирцев, сообщает региональный минздрав.

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Уточняется, то горожан обследовали, вакцинировали и консультировали специалисты 20 медицинских организаций.

«Профилактический медосмотр или I этап диспансеризации прошли 703 человека. Маммографию сделали 459 женщин, флюорографию — 1172 новосибирца, дерматоскопию — 115 человек. 81 человек протестирован на ВИЧ, 33 человека — на гепатит. Дополнительно проведено 659 исследований, в том числе электрокардиография, определение глюкозы и холестерина в крови, измерение внутриглазного давления», — отметили в минздраве.

В настоящее время в Новосибирской области развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики — во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области.