Москва, 12 мая, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 12 мая, в Госдуме состоится отчет правительства РФ, итоги работы представит премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Это для нас не только конституционная обязанность, но и хорошая возможность откровенного, открытого разговора с депутатами», — сказал Мишустин накануне в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Традиционно в рамках подготовки к отчету прошли встречи министров и депутатов, а также встречи главы правительства с лидерами парламентских партий.

Совет Думы направил в правительство перечень вопросов к отчету. Так, парламентарии от «Единой России» подготовили 91 вопрос, КПРФ — 78, «Справедливой России» — 39 и от ЛДПР — 14 вопросов.

Больше всего вопросов сформулировано по теме социальной политики — 97, по экономике — 73, образованию — 21, политической повестке — 21, здравоохранению — 13, экологии — шесть и международной политике — один вопрос.

Больше всего депутатов интересуют меры по ограничению роста цен на продукты питания, реализация антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса, обеспечение инвестиций и повышение доходов населения, оценка влияния льготной ипотеки в 6,5%, а также повышение пенсий и индексация пенсий работающим пенсионерам.