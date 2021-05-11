Красногорск, , 14:48 — REGNUM Свыше 60 парков и общественных территорий планируется благоустроить в Подмосковье в 2021 году. Об этом 11 мая сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков на заседании регионального правительства.

«По благоустройству парков и общественных территорий. В этом году мы проведем в порядок 62 объекта», — сказал чиновник.

Также он обратил внимание на то, что жители региона на портале «Добродел» могут выказаться о том, какие именно объекты следует благоустроить в первоочередном порядке.

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