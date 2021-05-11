11 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о том, что на Украине в День Победы избили внештатного журналиста видеоагентства Ruptly.

Светлана Рыбина, , 16:57 — REGNUM Заявление главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о том, что 9 мая на Украине в результате нападения националистов был избит внештатный журналист видеоагентства Ruptly, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 мая в социальной сети Facebook.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Вот она — свобода мнений и демократия на распадающейся, благодаря нацистскому режиму в Киеве, Украине!» — указал Илья Б.

Многие пользователи оказались крайне возмущены подобной ситуацией, которая сложилась на территории Украины. Люди указали на лицемерие западного сообщества, которое игнорирует вопиющие факты активности нацистских группировок на территории этой страны.

«И мировое сообщество, как всегда, молчит. Запад своим бездействием уже, по сути, легализовал нацистских мразей на Украине. Теперь они вообще ничего не боятся, ведь нет ничего, чтобы их в этой стране ограничивало. Даже Зеленский, судя по всему, их поддерживает. Мрак!» — считает Олег Е.

Некоторые комментаторы уверены, что власть на Украине была, по сути, узурпирована носителями нацистской идеологии. Поэтому пенять на закон или справедливость в этой стране уже попросту глупо.

Факельное шествие украинских националистов spoilt.exile

«Ну, так в Киеве же нацисты власть взяли. Теперь что хотят, то и делают. Сначала надо власть обратно вернуть нормальным людям, а потом уже ходить и спрашивать про Победу. А так — всё предсказуемо и понятно, чем такие действия заканчиваются», — пишет Алексей Ч.

Часть людей отметила, что на Украине в большинстве своём живут обычные люди, не носящие в себе идеологии ненависти, но по какой-то причине они склонили головы перед кучкой нацистов и предоставили им безграничную власть.

«Просто пипец! А это ведь лишь кучка нацистских ублюдков, которая умудряется терроризировать всю страну! И это при содействии со стороны президента! Выбрали себе на голову», — отметил Miron S.

Ряд пользователей убеждены, что на территории Украины невозможно выжить нормальному человеку со здоровой психикой, потому что всё, что его окружает там, это ненависть, ложь, разруха и деградация.

Украинские националисты spoilt.exile

«Новости из Украины ничего, кроме раздражения, не вызывают. Но не надо забывать, что там очень много нормальных людей, которым сейчас невыносимо трудно. Я даже не представляю, как человеку с обычной нормальной системой координат там можно спокойно жить», — поделился Руслан С.

«Украина уже полностью деградировала — как правовое государство и как просто государство. Ничего хорошего там никому уже не светит», — предполагает Валерий М.

Напомним, 10 мая главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила в Telegram, что 9 мая на Украине в результате нападения националистов был избит внештатный журналист видеоагентства Ruptly.