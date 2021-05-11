Москва, , 14:41 — REGNUM Обнародованные Минприроды России объёмы запасов нефти и газа довольно серьезны — более чем на 50 лет для нефти и более чем на 100 лет по газу, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«И это без учета того, что постоянно разведываются новые месторождения, а технологии добычи совершенствуются, то есть доля доступных для добычи запасов будет увеличиваться даже на тех месторождениях, которые сейчас разрабатываются.

Однако данная оценка не учитывает сценария, при котором спрос на нефть и газ в мире может снизиться, что приведет к снижению цен до уровней, при которых добыча окажется нерентабельной.

Этот сценарий для России более негативен, чем для большинства стран-экспортеров, у которых по геоклиматическим причинам себестоимость добычи ниже, а условия транспортировки из-за близости к морским путям лучше.

Вероятность такого сценария заставляет внимательно присматриваться к вариантам альтернативного применения для нефти и газа.

В частности, вариантов, связанных с извлечением из них водорода, спрос на который будет расти, а также расширения внутреннего потребления за счет газификации удаленных районов, перехода на газовые двигатели и развития химической промышленности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года.

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