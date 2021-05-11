11 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 16:48 — REGNUM Как сообщает японское информационное агентство Kyodo news, во вторник на юго-западе Японии начались крупномасштабные наземные военные учения с участием войск Японии, Соединенных Штатов и Франции, «призванные укрепить сотрудничество перед лицом растущей напористости Китая». Обычно при проведении маневров конкретно потенциального противника, против которого военные отрабатывают действия, не называют.

Вооружение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ARC 21» будет проходить до следующего понедельника, поскольку Токио стремится к углублению оборонного сотрудничества за пределами своего союзника США со «странами-единомышленниками», — сказал перед учениями министр обороны Японии Нобуо Киси.

То, что Япония как ближайший союзник США давно является «единомышленником» Вашингтона и Пентагона, общеизвестно. Едва ли в Токио смогут опровергнуть и тот факт, что Япония не может не разделять официально объявленную в США враждебность к КНР и Российской Федерации. Думаю, хотя и не говорится вслух, но это понимают и в Москве. Ну, а усиленная демонстрация «другом Синдзо», бывшим японским премьером Абэ, расположения и даже теплых отношений с российским руководством в Стране восходящего солнца называется «пафоманс», или перформанс, то бишь жанр театрально-художественного представления.

По данным Сухопутных сил самообороны Японии, силы трех стран будут участвовать в учениях по «ведению боевых действий в городах, за которыми последуют учения по десантированию». Звучит весьма угрожающе, ибо такие действия предусмотрены не при обороне, а при наступлении на территорию противника. Остается гадать, чьи города намереваются уже не на учениях, а в реальной войне захватывать десантники США, Японии и Франции.

Военнослужащие Японии и США (сс) The U.S. Army

Среди участвующих в маневрах бригада быстрого десантного развертывания Сил самообороны, получившая название «Японские морские пехотинцы». В отработке десантных операций примут участие около 100 военнослужащих из Сил самообороны и по 60 солдат и офицеров из французской армии и Корпуса морской пехоты США. Напомним, что при формировании в Японии впервые после Второй мировой войны подразделений морской пехоты отмечалось, что это-де необходимо «для освобождения оккупированных островов». Давалось понять, что в первую очередь речь идет об островах Сэнкаку. Но в российских СМИ небезосновательно подчеркивали, что и наши Курильские острова японское правительство считает «незаконно оккупированными».

Итак, две ядерные державы и одна пороговая — Япония с вооруженными силами, по затратам на которые Токио опережает российский военный бюджет, решили бряцанием оружием попугать «страны-неединомышленники», которые никак не желают расставаться с суверенитетом и независимостью, да еще позволяют себе заявлять о своих интересах в мире. Одной из них — Китаю — прямо заявляют, что маневры направлены на отказ Пекина от претензий на территории, которые исторически ему принадлежали и, как считают китайцы, незаконно от них отторгнуты. В подтверждение обещания президента США Джозефа Байдена защищать занимаемые Японией мелкие острова Сэнкаку вплоть до применения ядерного оружия и проводятся недельные маневры. «Этот шаг предпринят как демонстрация укрепления союза Токио и Вашингтона и по региональным вопросам, включая (в зону действий учений) контролируемые Японией острова Сэнкаку, на которые претендует Пекин, а также на фоне эскалации морской напористости Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», — разъясняет Kyodo news.

Ракетный фрегат «Дацин» ВМС КНР Андрей Грук © ИА Красная Весна

Это понятно и без разъяснений. Непонятно, зачем к этому альянсу присоединились французские военные, у которых дома, что называется, дел по горло. Объяснение такое: «Франция имеет стратегические интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, где у нее есть территории, включая французский остров Реюньон в Индийском океане и Французскую Полинезию в южной части Тихого океана». Но ведь пока не было информации о покушении какой-либо из стран на эти заморские, считай, колониальные владения «Пятой республики». Так какие города и острова собираются отбивать французы в Индо-Тихоокеанском регионе? Тем более, судя по письмам не только отставных, но и действующих военных Франции президенту Макрону, французской армии пора озаботиться отбиванию целых муниципальных округов Парижа, где фактически не действуют французские законы и куда боятся соваться «ажаны». Но это так, к слову…

Франция, конечно, здесь для антуража, демонстрации единства НАТО, дальневосточным участником которого подчас называют Японию. А вот для Китая и России это серьезный намек на то, что при дальнейшем обострении обстановки в мире им придется отбивать натиск супостата по всему периметру границ своих государств. И зря некоторым не нравятся парады на Красной площади и военные парады в Пекине и Пхеньяне. Нашим «неединомышленникам» отнюдь не вредно воочию ощутить, с каким противником они хотят сразиться. Особенно принимая в расчет возможность совместного противостояния агрессору российского и китайского солдата. Как это было, например, в августе 1945 года…