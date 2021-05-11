Душанбе, , 14:40 — REGNUM В Таджикистане вакцину от коронавируса получили 69 229 человек. Об этом 11 мая сообщает агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Данные приводятся по состоянию на 7 мая. В министерстве не уточнили, какое число людей получило первый и второй компоненты вакцины.

Отмечается, что прививки получили сотрудники МВД, медицинские работники, учителя, работники гостиниц, а также комитета по телевидению и радио и других государственных органов.

Напомним, в Таджикистане используют вакцину AstraZeneca, полученную по программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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