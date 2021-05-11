Красногорск, , 14:46 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье планируют начать строительство девяти медицинских учреждений. Об этом 11 мая сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

«В 2021 году начнем строительство девяти бюджетных объектов», — отметила глава областного минздрава.

Речь идет о строительстве пяти поликлиник в Домодедове, Коломне, Реутове и Сергиевом Посаде. Также запланировано создание детского стационара в Красногорске, офиса врача общей практики в Воскресенске, СПИД-центра в Котельниках и реконструкция поликлиники в Раменском. Помимо этого, 11 внебюджетных медучреждений Подмосковья будут оснащены оборудованием и открыты до 1 сентября.

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