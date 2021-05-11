Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Американский программист и предприниматель Марк Цукерберг назвал своих коз «Биткоин» и «Макс». Об этом он сообщил в своём профиле в Facebook.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10112954515429032

«Мои козы: Макс и Биткоин», — коротко написал Цукерберг. При этом он не уточнил, какое из животных является Биткоином.

Ранее группа из 40 прокуроров призвала Марка Цукерберга не создавать Instagram-версию для детей до 13 лет. По их мнению, пользование соцсетью подвергнет несовершеннолетних колоссальному риску.

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