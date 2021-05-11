Москва, , 14:34 — REGNUM На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о том, что прививочная кампания против COVID-19 в регионе идёт по графику.

Как сообщается на сайте Кремля, по словам Усса, в Красноярском крае к осени должны обеспечить «вакцинирование порядка 1300 тысяч человек».

«Всё идёт по графику. Развёрнуто более 100 прививочных пунктов», — отметил Усс.

Он уточнил, что в крае «есть свои проблемы, связанные с удалёнными территориями». Поэтому существует договорённость с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко о поставках в край «нестандартных видов вакцин». Они «не требуют жёстких условий хранения, но в то же время срок их использования ограничен».

»Сам механизм этот отлажен», — резюмировал губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент РФ Владимир Путин и губернатор Красноярского края Александр Усс обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

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