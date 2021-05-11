Сеул, , 14:40 — REGNUM В Южной Корее ужесточат правила продажи мяса китов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, теперь весь незаконный улов китов будет уничтожаться. Ранее незаконно добытые киты конфисковывались местными властями, а затем выставлялись на публичную продажу.

Кроме того, туши китов, выброшенные на берег, также будут запрещены к продаже. Теперь их можно будет использовать только в образовательных и исследовательских целях.

В министерстве добавили, что киты прилова, то есть пойманные случайно, могут быть проданы только в том случае, если промысловая деятельность того, кто нечаянно поймал кита была законной.