Сеул, 11 мая 2021, 14:40 — REGNUM В Южной Корее ужесточат правила продажи мяса китов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.
По их словам, теперь весь незаконный улов китов будет уничтожаться. Ранее незаконно добытые киты конфисковывались местными властями, а затем выставлялись на публичную продажу.
Кроме того, туши китов, выброшенные на берег, также будут запрещены к продаже. Теперь их можно будет использовать только в образовательных и исследовательских целях.
В министерстве добавили, что киты прилова, то есть пойманные случайно, могут быть проданы только в том случае, если промысловая деятельность того, кто нечаянно поймал кита была законной.