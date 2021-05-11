Новосибирск, , 14:32 — REGNUM В Новосибирской области количество природных пожаров с начала мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза. Решением губернатора Андрея Травникова действие особого противопожарного режима на всей территории региона продлено до 23 мая включительно. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

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«На этой неделе осадков на территории Новосибирской области практически повсеместно не ожидается, будет сохраняться сухая, в отдельные дни ветреная погода. Предлагаю продлить особый противопожарный режим и режим повышенной готовности, связанный с пожарами. Отдельно предлагаю обсудить дополнительные меры, которые нам следует предпринять, для того, чтобы сдержать ситуацию. Нам удается не допустить переходов огня на жилые постройки, но тем не менее, ситуация очень напряженная», — сказал Травников.

По данным космического мониторинга, с 1 по 10 мая зафиксировано 1740 термических точек. Только в ночь на сегодня, 11 мая, уже зафиксировано 158 термоточек.