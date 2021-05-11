Махачкала, , 14:30 — REGNUM В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя жертвами и одним пострадавшим. За рулем автомобиля находился 17-летний подросток, он пострадал и доставлен в больницу. Жертвами автоаварии стали двое его пассажиров, сообщили 11 мая в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло 11 мая на федеральной автодороге «Кавказ» в Карабудахкентском районе. Находившийся за рулем «Toyota Camry» несовершеннолетний водитель столкнулся с грузовиком «Renault Magnum», двигавшемся в попутном направлении. Грузовой машиной управлял 47-летний житель Калмыкии.

В результате столкновения двое несовершеннолетних жителей города Махачкалы погибли на месте. По факту ДТП собраны материалы для возбуждения уголовного дела.