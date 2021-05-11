Брюссель, 11 мая, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Европейскиелимитрофы, делающиерезкие выпады против России, ближе к США, чем к крупным странам ЕС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 мая, комментируя высказывания верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля.

ООН (Крокодил 1951 07)

Как сообщалось ранее, Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, чтоминистры«подтвердили сильную поддержку Чехии и Болгарии». Вместе с тем представители всех стран союза полагают, что«не нужно продолжать эскалацию напряжённости с Россией», добавил Боррель.

« Было бы хорошо, если бы понимание той простой истины, что обострение отношений с Россией не в интересах ни Европейского союза, ни отдельных европейских стран, возобладало в ЕС. Думается, однако, что до этого далеко. В этот раз резкие выпады против России сделали Чехия и Болгария, но бездумных противников нашей страны в ЕС немало, среди лимитрофов почти все такие. Сегодня они ближе к США, чем к крупным европейским странам, по указанию из Вашингтона они и предпринимают те или иные действия. Впрочем, иногда и от французских и немецких политиков услышишь такое, что диву даёшься…

Судя по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, выступление президента США Джо Байдена на виртуальном саммите «Бухарестской девятки» 10 мая было спокойным, выпадов в адрес России не содержало, концентрировалось вокруг тематики здравоохранения, изменения климата, энергетической безопасности и вопросов мировой экономики. Тема региональной безопасности, конечно, тоже прозвучала, но, опять же, обобщённо, без выпадов в адрес именно России. Другими словами, в Вашингтоне, похоже, взяли установку на то, чтобы добиться нужных ему изменений в позиции нашей страны по международным и внутрироссийским вопросам методом пряника. На эту позицию и откликнулись министры ЕС.