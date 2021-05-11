Стокгольм, , 14:31 — REGNUM После того, как 10 мая Норвегия отказалась включать вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca в национальной программу вакцинации, Швеции не придется возвращать ранее заимствованные 200 000 доз данного препарата. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter после интервью с координатором по вакцинам в Швеции Ричардом Бергстрёмом.

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«Швеция не будет отправлять какие-либо другие дозы или платить за дозы, присланные из Норвегии», — отметил Бергстрём.

15 апреля власти Норвегии решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам установило связь между вакцинацией зарегистрированным препаратом и очень редким, но серьезным заболеванием — нарушением свертываемости крови.

В то время, как вакцинация была приостановлена, власти Норвегии решили предоставить Швеции 200 000 доз вакцины.

«Если использование вакцины AstraZeneca возобновится, мы получим обратно взятые взаймы дозы, как только мы об этом попросим», — заявил тогда министр здравоохранения Норвегии Бент Хёйе в своем пресс-релизе.

По словам Бергстрёма, недавнее решение Норвегии об изъятии вакцины AstraZeneca из национальной программы вакцинации означает, что Швеции не придется возвращать полученные дозы или платить за них.

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