Париж, , 14:26 — REGNUM Во Франции господдержка, которая в настоящее время оказывается организациям туризма, культуры, спорта, пострадавшим от коронакризиса, будет сокращаться в течение следующих трех месяцев. Об этом 11 мая сообщает Le Figaro.

Государственная помощь компаниям в секторах, наиболее пострадавших из-за кризиса, связанного с эпидемией COVID-19, будет сохранена вплоть до августа 2021 года. При этом она будет постепенно сокращаться: в июне она будет составлять до 40% от потери оборота, в июле — 30%, а в августе — 20%. На данный момент поддержка полностью покрывает потери.

Пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь заявил, что государство будет продолжать поддерживать компании, но каждый отдельный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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