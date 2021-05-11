Москва, , 14:26 — REGNUM Партия «Альтернатива для Германии» объединяет евроскептиков, которых, в свою очередь, объединяет здравый смысл и прагматизм, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Можно вспомнить, что ещё в XX веке, в разгар «холодной войны» между СССР и Западом, здравомыслящие политики ФРГ всё-таки смогли убедить своих оппонентов в том, что газ из Советского Союза (и, в конечном счёте, экономическое сотрудничество между СССР и ФРГ) может быть взаимовыгодно для обеих сторон, несмотря на политические разногласия и даже на политические и идеологические противоречия.

Сегодня политические и дипломатические отношения между Россией и Евросоюзом, главную роль в котором играет ФРГ, достигли дна. А в экономике совсем другая картина: Евросоюз остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром России, на который приходится более трети оборота внешней торговли РФ.

А среди отдельных стран Германия является одним из крупнейших торговых партнёров России после Китая. И такое партнёрство сохраняется уже много лет, даже несмотря на антироссийские санкции и продовольственное эмбарго России против стран ЕС.

С 2014 года Германия ежегодно теряет более 1 млрд евро из-за российского продовольственного эмбарго, причём основной ущерб приходится на производителей сельхозпродукции, преимущественно из восточных земель ФРГ.

Так что взаимные санкции России и ЕС обострили внутренние противоречия в Германии, в том числе экономические противоречия между западными и восточными регионами ФРГ, так как последние ранее входили в состав бывшей ГДР, и у бизнеса из восточных земель Германии до взаимных санкций было налажено весьма успешное сотрудничество с Россией.

Неудивительно, что партия «Альтернатива для Германии» обращается со своим призывом к отмене антироссийских санкций не только к властям ФРГ, но и ко всему Евросоюзу.

Ведь среди пострадавших от российских контрсанкций не только ФРГ, но ещё и такие страны, как Италия, Франция, Нидерланды, Австрия и многие другие государства Евросоюза, продукция которых была хорошо представлена на огромном российском рынке.

Да и предпринимателям из стран Балтии, несмотря на то, что их власти, по-видимому, не заинтересованы в нормализации дипломатических отношений с России, тоже приходится нелегко.

Ведь до 2014 года прибалтийские страны были фактически транспортно-складским хабом для транспортировки товаров из западной Европы в Россию. А после введения взаимных санкций сладкая жизнь подпавшего под эмбарго европейского бизнеса в России закончилась.

У партии «Альтернатива для Германии» есть понимание, что дальнейшее обострение отношений с Россией — путь в никуда. Но, с другой стороны, если санкции отменят, то доля европейского продовольствия на российском рынке уже не восстановится.

С порочной моделью «нефть и газ в обмен на европейское продовольствие» в России покончено навсегда. По крайней мере, хочется на это надеется», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции Евросоюза должны быть немедленно отменены, эти ограничения вредят немецкой экономике, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

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