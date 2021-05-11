Осло, , 14:30 — REGNUM Специально сформированная группа экспертов в Норвегии изучила вопрос, следует ли включать две векторные вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca и Janssen в норвежскую программу вакцинации. 10 мая эксперты пришли к выводу, что обе вакцины не должны предлагаться властями населению. Однако они могут и дальше использоваться на добровольной основе, но не в рамках официальной программы. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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Группа экспертов была назначена правительством Норвегии ранее этой весной после того, как из нескольких стран поступили сигналы о серьезном, но редком побочном эффекте образования тромбов после вакцинации препаратами как AstraZeneca, так и Janssen.

Министр здравоохранения Норвегии Бент Хёйе решил приостановить иммунизацию вакциной AstraZeneca 15 апреля. Применение вакцины Janssen, которая тогда еще не началась, также была заморожена. Поскольку данный препарат не использовался в Норвегии, группа экспертов провела оценку, используя данные, предоставленные американским производителем.

«Мы считаем, что векторные вакцины не должны использоваться в общей программе вакцинации», — заявил 10 мая во время пресс-конференции руководитель экспертной группы Ларс Воланд.