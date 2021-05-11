Москва, , 14:25 — REGNUM Истребитель Су-30 ВКС России сопроводил французский самолет тактической авиации Mirage 2000 над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Российские средства контроля 11 мая обнаружили в нейтральных водах Черного моря две воздушные цели, которые приближались к границам России. Для опознания целей и недопущения нарушения воздушного пространства направлен истребитель Су-30.

Он сопроводил самолет Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. Отмечается, что полет Су-30 выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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