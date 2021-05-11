Москва, , 14:41 — REGNUM Заметный рост цен на электроэнергию для промышленности ожидается в России в 2021—2022 годах. Об этом пишет 11 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз регулятора энергорынков.

«Совет рынка», отмечает издание, обновил прогноз оптовых цен на энергию до 2025 года с учётом снижения потребления в 2020 году. Такой запрос направляла регулятору ФАС.

Для населения остаются в силе заниженные тарифы. Для промышленных потребителей оптовая одноставочная цена включает плату за мощность и цену электроэнергии.

Предполагается, что в европейской части России и на Урале спрос восстановится до уровня 2019 года в следующем году, а в Сибири — в этом году. При этом в первой зоне прогнозируется рост одноставочной цены на 5,87%, до 2,66 тыс. руб. за 1 МВт•ч. В 2022 году ожидается рост на 5,62%, до 2,8 тыс. рублей.

В Сибири в текущем году одноставочная цена увеличится на 15,39% и превысит 2 тыс. рублей, а в 2022 году — на 6,84%, до 2,15 тыс. рублей. В обоих случаях рост превысит ожидаемый уровень инфляции в 4%.

После 2023 года, полагают в регуляторе, одноставочная цена перестанет расти так заметно из-за снижения платежей по программе модернизации тепловых электростанций (ТЭС) по договорам предоставления мощности (ДПМ). Однако после 2025 года цены снова могут расти в связи с запуском новых инвестиционных программ в энергосфере. Так, в европейской части и на Урале цена за 1 МВт•ч дойдёт до 3,8 тыс. рублей к 2030 году.

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