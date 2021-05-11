Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили планирует посетить Армению с официальным визитом. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

Сообщается, что визит должен состояться 12 мая. Запланирована личная встреча Гарибашвили с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. После этого пройдут переговоры в расширенном формате и пресс-конференция двух глав правительства.

В грузинскую делегацию также включен министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Напомним, 16 апреля Грузию с официальным визитом посетил президент Армении Армен Саркисян. Он отметил, что Тбилиси и Еревану нужно иметь «особые дружеские отношения».

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