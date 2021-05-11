Тюмень, , 14:25 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 47 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 мая коронавирусом заразились 35 686 человек. Выздоровели 34 028 человек, скончались 488 пациентов с COVID-19.