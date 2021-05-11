Казань, , 14:25 — REGNUM Девятнадцатилетний преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани и убил восемь человек, считает себя Богом. Об этом он заявил на допросе, видеозапись которого появилась в сети.

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"Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад», — сказал задержанный.

По его словам, летом в нём начал «пробуждаться монстр».

«Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая вооружённый молодой человек пришёл в школу №175 и открыл стрельбу. В результате погибли семь детей и преподаватель, ещё 21 человек получил ранения. Стрелявший был задержан.