Джакарта, , 14:24 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5021 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 11 мая в Индонезии выявили 1 723 596 носителей коронавируса.

В период с 10 по 11 мая 2021 года в Индонезии скончались 247 больных с COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 47 465 человек.

За сутки побороть коронавирус смогли 5592 человека. Всего после COVID-19 в стране выздоровели 1 580 207 человек.

В настоящее время в стране зарегистрировано 95 924 активных случая COVID-19.

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