Стокгольм, , 14:27 — REGNUM Расходы на наем внештатных врачей и медсестер в Швеции продолжают расти. Так, в прошлом году регионам на привлечение новых кадров пришлось потратить 5,6 миллиарда крон (€560 млн) из-за острого кризиса системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

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Для сравнения: в 2010 году муниципальные советы и региональные власти Швеции выделили 1,9 миллиарда крон на наем внештатного медперсонала. Однако в прошлом году цифра составила уже чуть более 5,6 миллиарда крон.

Среди тех двенадцати ленов, которые увеличили расходы на данную статью бюджета, оказались Стокгольм, Готланд, Халланд, Емтланд, Блёкинге и Евлеборг.

Отмечается, что бюджетное планирование регионов в Швеции предполагает, что на привлечение внештатных медработников необходимо тратить только 2% от всех расходов на зарплату медперсоналу. Однако ни один из регионов не достиг данного целевого показателя.

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