Уфа, , 14:33 — REGNUM Объём дорожного фонда Башкирии в текущем году достиг 26 млрд 665 млн рублей, включая 7,3 млрд рублей — средства федерального бюджета. Об этом 11 мая сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков на оперативном совещании в правительстве региона.

«Мы планируем построить и реконструировать 28,2 км автодорог, отремонтировать 34 моста общей протяжённостью 2 км и 950 км дорожной сети, в том числе 215 км подъездных дорог к местам массовой жилой застройки», — сообщил Жульков.

Он также сообщил, что в 2021 году в Башкирии планируется завершить реконструкцию трассы Иглино-Кальтовка длиной 7,5 км, а также закончить капремонт участка дороги Старосубхангулово-Мраково протяженностью 5 км, заасфальтировав подъезд к пещере Шульган-Таш.

Отмечается, что в регионе планируют отремонтировать участки дорог Серменево — Амангильдино — Баймак протяженностью 12,4 км, Благовещенск — Павловка длиной 13,6 км, и Уфа — Бирск — Янаул длиной 11,6 км.

Помимо этого, в текущем году направят 5,1 млрд рублей на строительство Восточного выезда из Уфы, ввод которого запланировано на 2023 год.