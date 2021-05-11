Москва, , 14:24 — REGNUM На сегодняшний день в составе Вооруженных сил (ВС) России прививки от COVID-19 сделаны более чем 800 тыс. человек, план по вакцинации выполнен. Об этом 11 мая заявил в ходе селекторного совещания глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит пресс-служба российского оборонного ведомства.

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«Начали мы с вакцинации групп риска и боевых подразделений. К сегодняшнему дню Министерство обороны получило 850 тысяч доз препарата «Спутник V», привито более восьмисот тысяч человек. План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в Вооружённых силах продолжается», — сказал он.

Также Шойгу напомнил, что прививка позволяет не допустить осложнения эпидемической обстановки в ВС и дал поручение вести дальнейшую разъяснительную работу о необходимости прохождения вакцинации с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что лица, которые ранее употребляли наркотики и психотропные вещества, не должны служить в ВС РФ.