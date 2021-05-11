Москва, 11 мая, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В апреле 2021 года средняя стоимость легкового автомобиля на вторичном рынке в России составляла 726 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Парковка

Таким образом, средняя цена подержанных авто в прошлом месяце выросла на 0,2% по сравнению с мартом. Если сравнить апрельские цены на подержанные автомобили с теми, что были год назад, то их рост оказывается более значительным — за год они выросли на 20,4%.

При этом стоит отметить, что динамика цен на вторичном авторынке сильно отличается в зависимости от моделей и их возраста. Например, средняя стоимость трёхлетнего седана Lada Vesta за год выросла на 22%, а трёхлетний универсал Lada Vesta SW подорожал на 12%.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев сообщил, что за последние годы цены на машины в России выросли почти на 60%.

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