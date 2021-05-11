Владимир, , 14:20 — REGNUM Во Владимирской области 11 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 530 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 75 пациентов, в том числе 48 человек — за последние сутки.