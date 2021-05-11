Вестерос, Швеция, , 14:25 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в лене Вестманланд, расположенном в центральной части Швеции, началась четвертая и заключительная фаза вакцинации населения от COVID-19, которой будут охвачены все взрослые жители региона. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Мы видим, что число бронирований [для записи на вакцинацию] на третьем этапе начинает снижаться, и мы хотим, чтобы все доступные посещения были забронированы. Поэтому мы начинаем с открытия записи для граждан в возрасте 55−59 лет, которые не относятся к группе риска», — говорится в пресс-релизе Йонаса Экстрёма, ответственного за вакцинацию в Вестманланде.

Отмечается, что в Вестманланде последняя фаза вакцинации охватит чуть более 105 000 человек.

Ранее четвертый этап вакцинации стартовал в Стокгольме, Вестра-Гёталанде, Вермланде, Кальмаре, Йёнчёпинге и Норрботтене.

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