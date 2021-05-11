Ставрополь, , 14:18 — REGNUM В Ставропольском крае расследуют дело об убийстве, задержана женщина. В отношении неё возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей расследования известно, что 49-летняя жительница города Георгиевска поссорилась с бывшим сожителем утром 8 мая в районе автовокзала. В ходе потасовки она нанесла мужчине удар ножом в бедро. От полученного ранения он скончался в больнице.

Предварительно установлена причина конфликта — 39-летний потерпевший якобы хотел возобновления прерванных отношений с женщиной, но та была против. Теперь она стала фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.