Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск задумался над продажей электромобилей Tesla за Dogecoin. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/elonmusk/status/1392030108274159616

Маск устроил опрос среди своих подписчиков в социальной сети. Он спросил, хотят ли они, чтобы «Tesla принимала Doge».

За пару часов проголосовали уже более 1,5 млн человек. Большинство из них (76,7%) хотели бы расплачиваться за электрокары «шуточной» криптовалютой.

ИА REGNUM напоминает, что Dogecoin — это криптовалюта, представленная в 2013 году программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Она была названа в честь интернет-мема Doge.

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