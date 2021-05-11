Белгород, , 14:17 — REGNUM Новую линию гуманизированных мышей, чувствительных к заражению коронавирусом, вывели учёные Белгородского государственного университета и Института биологии гена РАН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе вуза. Грызунам также ввели особый белок, упрощающий обнаружение SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Трансгенным животным внесли ген, который кодирует человеческий рецептор входа SARS-CoV-2 — он встроен в мышиный геном и позволяет активировать трансген в разных тканях «по требованию». Это поможет увидеть, как вирус влияет на отдельные внутренние органы. Кроме того, эксперты ввели в мышиный геном зелёный флуоресцентный белок GFP, что позволит упростить обнаружение клеток и тканей, чувствительных к заражению коронавирусом.

Учёные полагают, что новые грызуны пригодятся для испытаний новых вакцин от коронавируса. Результаты работы представлены в авторитетном журнале Transgenic Research.