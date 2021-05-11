Наталья Стрельцова, 11 мая 2021, 16:47 — REGNUM 10 мая состоялся международный автомотопробег «Дорогами памяти», приуроченный ко Дню Победы. Организатором акции стала общероссийская организация «Офицеры России» при поддержке общероссийского движения «Сильная Россия», Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, ДОСААФ России. Фоторепортаж ИА REGNUM с мероприятия.

Подготовка к старту
Подготовка к старту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к старту
Подготовка к старту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Международный автомотопробег «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» – Дорогами памяти»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Международный автомотопробег «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» – Дорогами памяти»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Международный автомотопробег «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» – Дорогами памяти»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бессмертный полк
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Международный автомотопробег «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» – Дорогами памяти»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Международный автомотопробег «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» – Дорогами памяти»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Международный автомотопробег «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» – Дорогами памяти»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проехать по маршруту Москва — Ржев собралось более 100 автомобилей и 20 мотоциклов — всего свыше 300 человек. Участники акции украсили машины флагами и символикой военных лет.

Офицер Евгений Белинский. Белоруссия
Офицер Евгений Белинский. Белоруссия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед автопробегом
Подготовка к старту
Перед автопробегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к старту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Возложение цветов к Вечному огню
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В пробеге приняли участие ветераны боевых действий, активисты из Москвы, Московской и Смоленской областей, представители ветеранских организаций из Белоруссии, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, действующие военнослужащие, члены семей офицеров, воспитанники суворовских и кадетских училищ.

Возложение цветов к Вечному огню
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память на Поклонной горе
Фото на память на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пробег стартовал у Музея Победы на Поклонной горе в Москве, где участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев войны минутой молчания.

Поклонная гора
Поклонная гора
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы проводим автомотопробег, посвященный 76-й годовщине Великой Победы и 80-летию начала самой кровопролитной войны ХХ столетия. Эта патриотическая акция — дань памяти и уважения воинам Красной армии, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма, низкий поклон поколению Победителей», — отметил председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

Ржевский мемориал
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вручение капсулы с землей из Брестской крепости — героя
Вручение капсулы с землей из Брестской крепости — героя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Капсула с землей из Брестской крепости — героя
Капсула с землей из Брестской крепости — героя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Возложение цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Возложение цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конечной точкой маршрута стал Ржевский мемориал, установленный в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев 1942—1943 годов. Участники акции возложили венок и цветы к памятнику Советскому Солдату.

Ржевский мемориал
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятник погибшим солдатам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятник погибшим солдатам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятник погибшим солдатам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятник погибшим солдатам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«День Победы — светлый и самый главный праздник для всего нашего народа. Такие патриотические акции играют важную роль в привлечении внимания общественности всего мира к этой знаменательной дате. Сегодня мы видим, как ряд западных политиков и историков пытаются переписать историю Великой Отечественной и Второй мировой войн. Этого нельзя допустить! Мы обязаны сохранить память о самой страшной войне, о подвиге советских солдат, победивших коричную чуму, и передать эту память нашим детям и внукам», — подчеркнул Герой России Александр Головашкин.

Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Концерт группы 1502
Концерт группы 1502
Концерт группы 1502
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Концерт группы 1502
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Ржевский мемориал
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ржевский мемориал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После официальной части перед собравшимися выступила группа ветеранов Афганской войны «Союз 1502». В завершение мероприятия все желающие могли отведать обед из полевой кухни.

Полевая кухня
Полевая кухня
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Солдатская каша
Солдатская каша
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM