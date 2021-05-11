11 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 16:47 — REGNUM 10 мая состоялся международный автомотопробег «Дорогами памяти», приуроченный ко Дню Победы. Организатором акции стала общероссийская организация «Офицеры России» при поддержке общероссийского движения «Сильная Россия», Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, ДОСААФ России. Фоторепортаж ИА REGNUM с мероприятия.

Подготовка к старту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к старту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проехать по маршруту Москва — Ржев собралось более 100 автомобилей и 20 мотоциклов — всего свыше 300 человек. Участники акции украсили машины флагами и символикой военных лет.

Офицер Евгений Белинский. Белоруссия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перед автопробегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Подготовка к старту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В пробеге приняли участие ветераны боевых действий, активисты из Москвы, Московской и Смоленской областей, представители ветеранских организаций из Белоруссии, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, действующие военнослужащие, члены семей офицеров, воспитанники суворовских и кадетских училищ.

Фото на память на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пробег стартовал у Музея Победы на Поклонной горе в Москве, где участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев войны минутой молчания.

Поклонная гора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы проводим автомотопробег, посвященный 76-й годовщине Великой Победы и 80-летию начала самой кровопролитной войны ХХ столетия. Эта патриотическая акция — дань памяти и уважения воинам Красной армии, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма, низкий поклон поколению Победителей», — отметил председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

Ржевский мемориал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вручение капсулы с землей из Брестской крепости — героя Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Капсула с землей из Брестской крепости — героя Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конечной точкой маршрута стал Ржевский мемориал, установленный в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев 1942—1943 годов. Участники акции возложили венок и цветы к памятнику Советскому Солдату.

Ржевский мемориал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ржевский мемориал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«День Победы — светлый и самый главный праздник для всего нашего народа. Такие патриотические акции играют важную роль в привлечении внимания общественности всего мира к этой знаменательной дате. Сегодня мы видим, как ряд западных политиков и историков пытаются переписать историю Великой Отечественной и Второй мировой войн. Этого нельзя допустить! Мы обязаны сохранить память о самой страшной войне, о подвиге советских солдат, победивших коричную чуму, и передать эту память нашим детям и внукам», — подчеркнул Герой России Александр Головашкин.

Концерт группы 1502 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Концерт группы 1502 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ржевский мемориал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ржевский мемориал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ржевский мемориал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После официальной части перед собравшимися выступила группа ветеранов Афганской войны «Союз 1502». В завершение мероприятия все желающие могли отведать обед из полевой кухни.

Полевая кухня Наталья Стрельцова © ИА REGNUM