Липецк, , 14:14 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрированы три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 11 мая.

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Всего в регионе скончались 684 человека.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 395 человек.

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