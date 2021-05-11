Липецк, , 14:13 — REGNUM В Липецкой области 11 мая подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 518 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 27 тыс. 395 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 32 — за последние сутки.