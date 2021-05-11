Москва, , 14:13 — REGNUM Матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) финал Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба РПЛ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся 16 мая. Финальный матч Кубка России между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» пройдёт 12 мая в Нижнем Новгороде.

Напомним, 11 мая в Казани бывший ученик школы №175 устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, около 20 ранены. Нападавший задержан.