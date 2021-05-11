Берёзовский, Свердловская область, , 14:19 — REGNUM В Берёзовском (Свердловская область) обвинили ранее судимого местного жителя по кличке «Кот» в убийстве своего знакомого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 31-летний обвиняемый распивал с другим мужчиной спиртное рядом с продуктовым магазином. Позже собутыльники перебрались в квартиру, где временно проживал знакомый «Кота». Произошла ссора, и «Кот» избил второго участника конфликта. Победившей в ссоре гражданин лёг спать, а проснувшись, понял, что его оппонент погиб.

«Кот» скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Мужчина «ранее уже был четыре раза судим за квартирные кражи, грабёж и угрозу убийством», сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

После предыдущей отсидки гражданин пробыл на свободе всего лишь год. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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