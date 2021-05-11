Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, ратифицирующие договоры с Северной Македонией. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе президента республики.

Договор о передаче осужденных регламентирует условия экстрадиции, обмен информацией, транзит осужденных лиц и нормы, связанные с затратами при передаче.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам принято для урегулирования организационно-правовых механизмов между Казахстаном и Македонией.

Договор о выдаче лиц позволит странам выдать друг другу находящихся в розыске преступников. В документе также прописаны основания для отказа или отсрочки в выдаче лиц.