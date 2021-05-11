Казань, , 14:12 — REGNUM Власти Татарии выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при нападении на школу в Казани. Об этом 11 мая сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

«Правительство Татарии по поручению президента России Владимира Путина готовит постановление по организации выплат: по 1 млн семьям погибших, 400 тыс. — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. — легкой степени тяжести», — сказала Галимова.

Как сообщалоИА REGNUM, стрельба в школе в Казани была слышна утром 11 мая. Нападавший — 19 летний местный житель, уже задержан силовиками. По данным властей Татарии, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё 21 человек был госпитализирован, шестеро детей находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое.