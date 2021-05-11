Москва, , 14:11 — REGNUM Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в трагедии в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Шутинг — мировое зло и опасная болезнь общества», — отметил Титов.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин распорядился ужесточить контроль над выдачей разрешений на оружие. «Это справедливо», — уточнил уполномоченный.

«К сожалению, насколько я вижу как не специалист, сложно найти компромисс между безопасностью, эффективным психологическим контролем, комфортным владением оружия и отсутствием излишней бюрократии. Мне очень жаль», — говорится в обращении Бориса Титова.

Напомним, по последним данным в результате стрельбы в казанской гимназии погибли восемь человек, ещё 18 детей и трое взрослых пострадали.