Москва, , 14:10 — REGNUM На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал о планах по созданию проекта «Красноярск-Сити». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Усс в разговоре с Путиным заявил о том, что крупные компании «начинают рассматривать Красноярск как некий инвестиционный центр» и переводят в столицу края свои управляющие структуры.

«Мы после Универсиады (состоялась в Красноярске в 2019 году. — Прим. ред.) не останавливаемся, мы город преображаем, делаем его лучше. И, учитывая эту тенденцию, намерены сделать так называемый «Красноярск-Сити» для размещения офисов крупных компаний», — подчеркнул Александр Усс.

Глава региона отметил, что «эти тенденции рассматривает» «РусГидро». Также Усс упомянул такие компании, как «Полюс», СУЭК «и так далее».

«Мысль о том, что Красноярск может стать таким инвестиционным центром, и не только Сибири, приобретает свои реальные очертания», — убеждён губернатор края.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Владимира Путина с Александром Уссом состоялась 11 мая. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

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