Курск, , 14:08 — REGNUM В Курской области 11 мая зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 37 тыс. 183 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 111 пациентов, в том числе 82 — за последние сутки.