Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Измышления отдельных американских журналистов о якобы причастности России к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline безосновательны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в соцсети Facebook.

В посольстве обратили внимание на попытки некоторых СМИ увязать кибератаку с Россией. При этом власти США считают ответственной за нападение криминальную группу DarkSide. С конкретными государствами этих хакеров не связывают.

«Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов», — подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве напомнили, что Россия выступает за профессиональный диалог с США в сфере информационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в хакерской группе DarkSide атаку на американскую компанию объяснили экономическими мотивами.

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