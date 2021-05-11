Тюмень, , 14:06 — REGNUM В Тюменскую область направлены огнеборцы из Читы и Абакана. Из Забайкалья прибыл самолет Ил-76 ТД с лесопожарными формированиями ФБУ «Авиалесоохрана», сообщает региональный оперативный штаб.

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В Тюменскую область направлено 100 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) из Читы, ещё 100 прибудут из Абакана. Ранее на борьбу с пожарами в тюменских лесах были направлены огнеборцы из Югры и Ямала.

Напомним, в тюменской области с конца апреля бушуют лесные и ландшафтные пожары. Их распространению способствует аномально тёплая погода без осадков, которая будет наблюдаться в регионе по прогнозам синоптиков до конца мая.