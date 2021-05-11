Киев, , 14:11 — REGNUM Эскалации конфликта в Донбассе не произойдет, так как в этом случае может начаться мировая война. Такое мнение 11 мая высказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».

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«Готовы ли мы, готов ли мир и Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем… Я считаю, Россия не может на это пойти, я считаю, это может быть мировая война. Это очень опасно. Бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле», — сказал он в ответ на вопрос о том, готова ли Украина к якобы возможной «агрессии России» в сентябре, включая с направлений Донбасса, Крыма и Белоруссии.

Также Зеленский указал, что, по его мнению, в течение последнего месяца эскалация, которая была «очень мощной», уменьшилась.

«Эскалация уменьшилась за последний месяц — это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», — добавил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, однако ей нужна сильная и боеспособная армия для стабильности и спокойствия в стране.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.