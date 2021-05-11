Кишинёв, , 14:09 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа планирует посетить Молдавию с официальным визитом 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба молдавского главы государства.

Сообщается, что в ходе визита литовский лидер проведёт встречу с президентом Молдавии Майей Санду.

«Дискуссия между главами государств будет сосредоточена на диверсификации и углублении двусторонних отношений, а также на активизации отношений между Республикой Молдова и Евросоюзом», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что Науседа пробудет в Молдавии до 14 мая. Другие подробности предстоящего визита обнародуют позже.

Стоит отметить, что последний визит президента Литвы в Молдавию состоялся в апреле 2015 года.