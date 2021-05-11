Архангельск, , 14:05 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил телеграмму в адрес президента Татарии Рустама Минниханова со словами соболезнования в связи с трагедией в Казани.

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«Невозможно передать словами все горе и боль, которую переживает в эти дни народ Татарстана в связи с гибелью людей во время стрельбы в школе города Казани. Самое страшное, что погибли дети. И не найти слов утешения и поддержки, чтобы облегчить боль утраты», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 11 мая в гимназии №175 города Казань 19-летний террорист расстрелял несколько человек. Погибли семь учеников и учительница. Преступник задержан.